За многими негативными резолюциями международных организаций в отношении Азербайджана стоит информационная война, развязанная Арменией против нашей страны.

Об этом сказал Day.Az председатель Партии демократических реформ Асим Моллазаде.

Армения, по его словам, пытается сохранить статус-кво после оккупации и этнических чисток гражданского населения. Ее задача - не урегулирование конфликта, а сохранение под оккупацией захваченных территорий.

"Сегодня армяне отклонили практически все предложения международных организаций, не делают ничего для имплементации резолюций Совета безопасности ООН, Совета Европы, Европарламента. Думаю, эта политика в конечном итоге приведет к краху Армении", - считает Моллазаде.

Наш собеседник отметил, что открытое игнорирование Ереваном требований международных организаций связано с наличием богатой и активной армянской диаспоры во многих странах, которая неприкрыто использует в достижении целей политическую коррупцию. Именно по этой причине международные организации, делая негативные заявления по Азербайджану, закрывают глаза на то, что Армения грубо нарушает нормы международного права и их собственные решения.

"Армения, ее диаспора и лобби используют любую возможность для того, чтобы очернить Азербайджан. Армянская диаспора ведет информационную войну против нашей страны, и за многими антиазербайджанскими документами, резолюциями, которые принимаются в международных организациях, стоит именно эта информационная война, задача которой - сделать все возможное, чтобы представить азербайджанский народ варварами, рядом с которыми не может жить армянское население. Эта информационная война состоит из потока лжи и клеветы. Мы должны учесть этот фактор и то, что боевые действия армянство ведет против нас не только на линии соприкосновения, но и по всему миру", - подчеркнул Асим Моллазаде.

Отметим, что согласно информации ЦИК, на выборах 9 февраля Асим Моллазаде набрал большинство голосов во 2-ом Насиминском избирательном округе и прошел в парламент.

Лейла Таривердиева