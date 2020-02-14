Азербайджан занимает ключевое место в проекте "Север - Юг", и не только благодаря своему географическому положению.

Об этом сказал Trend российский политолог Андрей Иванов, передает Day.Az

Политолог отметил, что Азербайджан воспринимается партнерами по проекту как самый надежный и добросовестный партнер: "Во-первых, на территории Азербайджана вся необходимая инфраструктура уже построена. То есть страна стала локомотивом глобального проекта. Но что не менее важно - все осознают, что с Баку строить отношения очень легко. Посмотрите на внешнюю политику Азербайджана. Она строится исключительно на основе дружелюбия и взаимовыгодного сотрудничества. Баку не пытается заниматься политическим торгом, а отстаивает свои интересы, развивая совместные проекты с другими государствами. Подчеркну, взаимовыгодные проекты. Такая линия поведения Баку, конечно, вызывает уважение на международной арене. В итоге Азербайджан становится связующим звеном между разными странами, цивилизациями, народами".

Эксперт считает, что важность транспортного коридора "Север-Юг" в том, что он свяжет Индийский океан и Балтийское море, то есть многократно сократит путь товаров из Азии в Европу: "В современном мире роль торговых путей стремительно возрастает. И связано это как с чисто экономическими расчетами, так и ростом напряженности в мире. Мы видим, что обостряется борьба крупных держав за рынки. Как известно, морской транспорт самый дешевый, хоть и не самый быстрый. Но мы одновременно видим, сколько усилий сегодня прилагают государства для того, чтобы в случае необходимости иметь возможность защитить свои транспортные суда и пути грузоперевозок. И вот в этой непростой ситуации страны задумываются над тем, как развивать сухопутные маршруты. Китай выдвинул идею "Нового Шелкового пути". Более того, этот проект вырос до глобальной инициативы "Одного пояса и пути", в которой по задумке будут участвовать многие страны, в том числе и Азербайджан".

Однако, по словам политолога, ценность коридора "Север-Юг" состоит именно в том, что это альтернативный сухопутный маршрут: "Он строится, прежде всего, в интересах тех стран, которые непосредственно участвуют в проекте. Естественно, проект будет выгоден экономически. Транспортный коридор будет не просто маршрутом движения товаров, а инструментом обеспечения глобальной безопасности. Соответственно, экономический и политический эффект может превзойти даже самые смелые ожидания".

По его мнению, вследствие масштабности проекта, экономическая выгода Азербайджана может быть колоссальной: "Сегодня, пожалуй, экономическую выгоду сложно подсчитать, а вот политические дивиденды приходят сами. Как я заметил выше, Азербайджан имеет репутацию надежного, честного и уверенного в себе партнера для самых разных государств. Баку не занимается политическими манипуляциями, не пытается примкнуть к каким-то объединениям на вторых ролях. В итоге Азербайджан становится образцом партнерства народов во имя всеобщего процветания".