В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) проходит заседание в связи с парламентскими выборами, проведенными 9 февраля в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании будут приняты решения по обращениям, поступившим в ЦИК.