https://news.day.az/politics/1203365.html ЦИК Азербайджана примет решения по поступившим обращениям
ЦИК Азербайджана примет решения по поступившим обращениям
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) проходит заседание в связи с парламентскими выборами, проведенными 9 февраля в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На заседании будут приняты решения по обращениям, поступившим в ЦИК.
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