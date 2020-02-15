Одни кандидаты в различной форме выражают свои эмоции в связи с поражением на выборах, а некоторые облекают свои суждения в форму, которая вводит общество в заблуждение.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал заместитель председателя комиссии Ровзат Гасымов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что некоторые кандидаты утверждают, что ЦИК не рассмотрел их обращения: "Это ошибочное мнение, ЦИК рассматривает все поступившие обращения, рассматривает и принимает решения даже по тем поступившим обращениям, которые не должен рассматривать".