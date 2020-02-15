Деятельность Центральной избирательной комиссии (ЦИК) прозрачна и полностью законна.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной и избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что если бы имели место нарушения закона, то об этом в первую очередь заявили бы международные организации.

По словам Панахова, вполне вероятно, что кто-то, с теми или иными целями, осуществляет провокационные шаги: "Нам надо это учитывать и быть внимательней".

Отметим, что ЦИК проводит заседание в связи с парламентскими выборами, проведенными в Азербайджане 9 февраля. На заседании будут приняты решения в связи с обращениями, поступившими в ЦИК.