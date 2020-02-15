"Жалобы по итогам выборов в 9, 36, 94, 106 и некоторым другим избирательным округам направлены для рассмотрения в Окружные избирательные комиссии (ОИК), так как рассмотрение этих жалоб входит в полномочия соответствующих ОИК", - сказал сегодня на совещании ЦИК Мазахир Панахов.

Как передает Day.Az со ссылкой на azxeber.com, он подчеркнул, что кандидаты в депутаты, подавшие эти жалобы, не должны беспокоиться.

"Доведите до их сведения, что рассмотрение их жалоб не закончится на ОИК. Мне кажется, что они будут недовольны решением Окружных избирательных комиссий и обратятся к нам. Мы же пригласим их и вместе рассмотрим жалобы. И если рядовой гражданин об этом не знает, то кандидат в Милли Меджлис уж точно должен об этом знать. Таковы процедурные правила", - сказал председатель ЦИК.