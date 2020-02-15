https://news.day.az/politics/1203383.html ЦИК оставил в силе результаты голосования по 77-му Астаринскому округу
ЦИК оставил в силе результаты голосования по 77-му Астаринскому округу
На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение кандидата от 77-го Астаринского округа Рашада Гасанова и других кандидатов.
Об этом сказала член ЦИК Валида Кязымова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Она отметила, что ЦИК рассмотрел жалобы трех кандидатов, несмотря на одинаковое содержание: "Правонарушения не подтвердились, поэтому жалоба не повлияла на результаты выборов".
Было принято решение о том, чтобы оставить в силе результаты голосования по 77-му Астаринскому округу.
Отметим, что лидирующим кандидатом от этого округа является Рашад Махмудов.
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