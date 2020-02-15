На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение кандидата от 77-го Астаринского округа Рашада Гасанова и других кандидатов.

Об этом сказала член ЦИК Валида Кязымова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она отметила, что ЦИК рассмотрел жалобы трех кандидатов, несмотря на одинаковое содержание: "Правонарушения не подтвердились, поэтому жалоба не повлияла на результаты выборов".

Было принято решение о том, чтобы оставить в силе результаты голосования по 77-му Астаринскому округу.

Отметим, что лидирующим кандидатом от этого округа является Рашад Махмудов.