https://news.day.az/politics/1203443.html Президент Ильхам Алиев: Армения оккупировала 20% территории Азербайджана и провела этническую чистку против мирных азербайджанцев
Президент Ильхам Алиев: Армения оккупировала 20% территории Азербайджана и провела этническую чистку против мирных азербайджанцев
Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана и провела этническую чистку в отношении азербайджанцев на оккупированных территориях, в том числе совершила Ходжалинский геноцид.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на официальную страницу в Twitter помощника главы государства Хикмета Гаджиева, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках панельных обсуждений по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
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