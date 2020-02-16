Заявления Президента Ильхама Алиева во время панельных обсуждений по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности будут написаны золотыми буквами в нашу дипломатическую историю. Об этом сказал в воскресенье Trend зампред правления Центра социальных исследований, доктор политических наук, политолог Эльшад Мирбашир оглу, передает Day.Az.

По его словам, обсуждения, которые транслировались в прямом эфире по всему миру и носили форму дебатов, запечатлелись в памяти тем, как глава нашего государства провел мастер-класс по многим направлениям для своего оппонента.

"Господин Президент достойно представил азербайджанский народ миру, показав высочайший уровень образования, интеллекта, навыков ведения дискуссии, владения английским языком, логического и фактологического подхода к определенным вопросам. А Никол Пашинян вновь продемонстрировал свой непрофессиональность и дилетантизм, показав, что ничем не отличается от своих предшественников. Пашинян получил в Мюнхене урок, который должен привести руководство Армении в чувства и чтобы они наконец перестали жить в мире иллюзий", - сказал он.

Мирбашир оглу отметил, что Пашиняну, который несколько раз допускал ложь и исторические искажения в каждом предложении, не удалось скрыть свою беспомощность перед вескими аргументами Президента Азербайджана. "Глава государства озвучил реальные исторические события, которые происходили в регионе в начале XX века. Это был триумф справедливости", - подчеркнул он.

Политолог отметил, что Президент Ильхам Алиев, объективно обосновавший тот факт, что Нагорный Карабах является древней азербайджанской землей, напомнив историю Ханкенди, 10-15 минутной речью разоблачил 100-летнюю армянскую ложь в Мюнхене.