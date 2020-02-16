Популярный новостной портал Турции "HaberGlobal" подготовил сюжет под названием "Историческая оплеуха Пашиняну от Президента Ильхама Алиева", посвященный панельным обсуждениям по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, прошедшим на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Представляем вашему вниманию данный видеосюжет.