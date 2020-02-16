https://news.day.az/politics/1203529.html Турецкий «HaberGlobal»: «Историческая оплеуха Пашиняну от Президента Ильхама Алиева» - ВИДЕО
Турецкий «HaberGlobal»: «Историческая оплеуха Пашиняну от Президента Ильхама Алиева» - ВИДЕО
Популярный новостной портал Турции "HaberGlobal" подготовил сюжет под названием "Историческая оплеуха Пашиняну от Президента Ильхама Алиева", посвященный панельным обсуждениям по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, прошедшим на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Представляем вашему вниманию данный видеосюжет.
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