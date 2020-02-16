"Истина разрушает столько заблуждений и ошибок, что все, кто живет неправдой, восстают и хотят убить истину. Прежде всего, они нападают на ее носителя", писал великий Бальзак. Государство Армения и мировое армянство почти три десятка лет пытаются представить миру искаженную, лживую историю армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Они тратят огромные средства на то, чтобы представить страну-оккупанта в качестве едва ли не пострадавшей стороны. Они не скупятся на провокации, в числе которых подкуп политиков и журналистов из разных стран мира, которые посещают оккупированные территории Азербайджана, совершая тем самым преступление и поощряя карабахских сепаратистов. Они любят голосить о важности соблюдения интересов "народа Нагорного Карабаха", подразумевая под таковым исключительно армян, которые живут на наших землях, откуда изгнаны азербайджанцы. О судьбе более миллиона азербайджанцев, ставших жертвами армянской агрессии, эти ангажированные политики не вспоминают.

Ведь их задача - нападать на носителя истины, правды. То есть, на нашу страну. Этим же заняты официальный Ереван и все мировое армянство. Но всегда наступает момент разрушения лжи, настоящей экзекуции тех, кто является главным ее распространителем. Свидетелями именно этого действа стали все наблюдавшие за дебатами под названием "Новые тенденции в нагорно-карабахском конфликте", которые состоялись в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Друг другу противостояли Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Хотя, использовать слово противостояли, наверное, было бы не совсем правильно. Слишком велика разница в масштабах личности, в уровне образованности, в способностях грамотно и четко отстаивать свою позицию, в талантах полемиста между президентом нашей страны и армянским премьером. Пашинян выглядел жалко, традиционно пытаясь спастись озвучиванием откровенной лжи.

В целом, я не берусь предсказывать, как оценит мюнхенские дебаты Алиев-Пашинян армянская пресса. Но я глубоко убежден в том, что СМИ этой страны, а также рядовые граждане Армении, пусть не открыто, а у себя на кухнях, признают очевидный и очередной провал своего премьер-министра. Очередной, потому, что мы уже видели, как Президент Азербайджана ранее блестяще деклассировал Пашиняна.

Дело было, напомню, в начале октября прошлого года в российском городе Сочи, где состоялась пленарная сессия XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Подчеркнув, что ранее озвученное премьер-министром заявление "Карабах - часть Армении и точка" является фактической ложью, Президент Ильхам Алиев тогда сказал: "Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак".

Спустя всего несколько дней, на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял тему попыток героизации нацизма на пространстве Содружества. Руководитель нашего государства указал на то, что главы государств СНГ неоднократно выступали против героизации фашистов, но, к сожалению, попытки такого рода действий до сих пор происходят в Армении.

Он напомнил, что Минобороны России опубликовало материалы, в которых зафиксировано, что Гарегин Нжде сотрудничал с Третьим Рейхом, а также обратил внимание на опубликованный в начале этого года доклад МИД России, по сути фиксирующий и критикующий увековечивание в Армении такого "неоднозначного политического деятеля националистического толка как Гарегин Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим Рейхом".

Никол Пашинян тогда устроил настоящую клоунаду. Иначе и не назовешь его попытки отрицать очевидное. Собственно, ровно такую же оценку "аргументам" премьер-министра РА можно дать и по итогам мюнхенских дебатов, которые стали третьим поражением Пашиняна в полемике с Президентом Азербайджана. Отмечу, что эта полемика прошла на фоне очередной армянской провокации - 15 февраля подразделения вооруженных сил Армении грубо нарушили режим прекращения огня на линии фронта. В результате выстрела, произведенного противником, погиб военнослужащий азербайджанской армии Алескеров Сеймур Эльдар оглы.

На эту провокацию армянской стороны совершенно обоснованно указал Президент Азербайджана. "Армения говорит о мире, но как тогда объяснить убийство азербайджанского солдата снайпером, которое имело место сегодня?", - задал вопрос Президент Ильхам Алиев. Он также указал, что Николу Пашиняну не стоит забывать о том, что резолюции СБ ООН требуют немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий. Что мог ответить армянский премьер на эти аргументированные доводы на своем потешном английском?!

Нет, он открывал рот, произносил слова и предложения. Но это не были аргументы. Это была примитивная и легко опровергаемая ложь. Это были обреченные на провал нападки на правду, которую блестяще защищал Президент Азербайджана. Таким образом, Президент Ильхам Алиев не только продемонстрировал, что является замечательным полемистом и одним из ярчайших политиков современности, но и закрепил превосходство нашей страны над Арменией. Азербайджан значительно превосходит РА экономически, политически, демографически и по уровню боеспособности армии.

Это итог грамотной и плодотворной политики Президента Ильхама Алиева на посту главы нашего государства. Это - плоды деятельности политика, слова которого никогда не расходятся с делом. "Армения полагает, что сможет удерживать эти территории бесконечно. Но этого не произойдет никогда", - заявил Президент Азербайджана в Мюнхене. Это истина, как бы ее ни пытались убить официальный Ереван и мировое армянство. Это истина, которая совсем скоро станет очевидна и самим армянам.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана