15 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности прошли панельные обсуждения с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

Выступление Пашиняна на панельных обсуждениях вывело из себя армянскую общественность.

Как передает Day.Az, армянская писательница Анна Теркотт-Аствацатурян на своей странице в соцсети выступила с жесткими обвинениями в адрес армянского премьера.

Писательница объяснила поражение армянского премьера в дебатах его тупоумием. По ее мнению, именно неосведомленность Пашиняна об истории, неподготовленность к политической дискуссии поставили в смешное положение как его, так и всю Армению.

Отметив, что Пашинян проигрывает Президенту Ильхаму Алиеву по всем параметрам, писательница написала об армянском премьере "Позор ему".