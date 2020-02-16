Армянская писательница о поражении Пашиняна на дебатах: «Позор ему»
15 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности прошли панельные обсуждения с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта.
Выступление Пашиняна на панельных обсуждениях вывело из себя армянскую общественность.
Как передает Day.Az, армянская писательница Анна Теркотт-Аствацатурян на своей странице в соцсети выступила с жесткими обвинениями в адрес армянского премьера.
Писательница объяснила поражение армянского премьера в дебатах его тупоумием. По ее мнению, именно неосведомленность Пашиняна об истории, неподготовленность к политической дискуссии поставили в смешное положение как его, так и всю Армению.
Отметив, что Пашинян проигрывает Президенту Ильхаму Алиеву по всем параметрам, писательница написала об армянском премьере "Позор ему".
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