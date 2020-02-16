Задержанных в ходе несанкционированной акции протеста нет - ЗАЯВЛЕНИЕ МВД
Информация о задержании сотрудниками полиции руководителя движения "Реальный Азербайджан" (ReAl) Ильгара Мамедова, руководителя организации D18 Руслана Иззятлы и других активистов перед несанкционированной акцией протеста у здания Центральной избирательной комиссии Азербайджана не соответствует действительности, задержанных нет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов.
По его словам, при проведении профилактических мероприятий вывод людей полицией с территории не означает, что они задержаны.
"Я напоминаю, что любые несанкционированные действия, о которых МВД сообщило вчера, не будут допущены и будут предотвращены полицией", - сказал Захидов.
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