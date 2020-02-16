Информация о задержании сотрудниками полиции руководителя движения "Реальный Азербайджан" (ReAl) Ильгара Мамедова, руководителя организации D18 Руслана Иззятлы и других активистов перед несанкционированной акцией протеста у здания Центральной избирательной комиссии Азербайджана не соответствует действительности, задержанных нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов.

По его словам, при проведении профилактических мероприятий вывод людей полицией с территории не означает, что они задержаны.

"Я напоминаю, что любые несанкционированные действия, о которых МВД сообщило вчера, не будут допущены и будут предотвращены полицией", - сказал Захидов.