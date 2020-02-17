В рамках кампании "Справедливость к Ходжалы", проводимой в связи с очередной годовщиной Ходжалинской трагедии, организована экспедиция на гору Агры в Турции, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В экспедиции принимают участие офицеры Военно-воздушных сил Азербайджана - полковник-лейтенант Зал Набиев, старший лейтенант Ульви Мамедли, а также опытные альпинисты Федерации альпинизма Азербайджана Руфат Годжаев и Немат Агаев.

Азербайджанские военные альпинисты, взойдя на 5157-метровую вершину горы Агры с флагами Азербайджана и Турции, установят на этой отметке фотографии жертв Ходжалинской трагедии.

Перед началом экспедиции ее участники возложили цветы к памятнику "Ana harayı" (Крик матери), посвященному Ходжалинскому геноциду, воздали дань уважения памяти жертв трагедии.

Экспедиция продлится до 1-го марта.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.