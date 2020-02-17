Благодаря Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву правда об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте была еще раз доведена до внимания всего международного сообщества.

Об этом сказала Trend эксперт по международным отношениям, политолог Рамия Мамедова, передает Day.Az.

По ее словам, бывшее руководство Армении каждый раз отказывалось от участия в публичных дебатах, всячески оправдывая это лживыми отговорками: "Главная причина этого в том, что Армения является страной-оккупантом. Нынешний же армянский премьер Пашинян, видимо, надеялся на чудо. Однако чуда не произошло, и люди, следившие за дебатами, поняли, что Армения ведет деструктивную политику. Пашинян же в ходе этих дебатов в очередной раз доказал свою политическую некомпетентность".

Политолог сказала, что Пашинян с самого первого дня своего выхода на политическую арену демонстрировал всеми выступлениями и действиями свою политическую безграмотность: "Его самодеятельность прослеживается во всем - как во внутренней, так и во внешней политике, которую он ведет. И, конечно, в первую очередь, эта политическая безграмотность проявляется в вопросе карабахского урегулирования, где Пашинян пытается валить все с больной головы на здоровую. Однако благодаря прошедшим дебатам это стало очевидно уже всем. По выступлению Пашиняна в ходе панельных обсуждений было видно, что у него нет серьезных аргументов. Чтобы хоть как-то обелить себя перед мировым сообществом, Пашинян ссылался на мифические "события", которые, по его мнению, имели место до нашей эры. Однако по улыбке модератора дебатов и реакции аудитории было понятно, что слова Пашиняна как минимум смехотворны".

Мамедова отмечает, что с самого первого дня своего руководства премьер Армении взял курс на то, чтобы создать недоброжелательную атмосферу вокруг нагорно-карабахских переговоров: "Пашинян все время обвиняет своих противников и бывших руководителей своей страны в том, что они собирались вернуть Азербайджану оккупированные территории, и якобы только он смог остановить этот процесс своим приходом к власти и разоблачением их действий. Очевидно, что Пашинян, как и прежние руководители Армении, не собирается идти на мирные переговоры, озвучивая каждый раз абсурдные заявления, а потом обвиняя Азербайджан в неконструктивности. Однако благодаря публичным дебатам, прошедшим в Мюнхене, мировая общественность поняла, что Армения всячески пытается сохранить статус-кво".

Мамедова подчеркнула, что будучи опытным политиком и дипломатом, Президент Ильхам Алиев с помощью фактов и логики опроверг все "доводы" Пашиняна: "Президент Азербайджана преподал премьеру Армении урок истории и международного права. Было очевидно, что Пашинян беспомощен перед историческими фактами, представленными главой Азербайджанского государства. Армянскому премьеру нечего было этому противопоставить. Безусловно, что каждое слово Пашиняна рассчитано исключительно на внутреннюю аудиторию. И даже на дебатах он привычно ориентировался на армянскую аудиторию. Кроме прочего, премьер Армении не имеет опыта международных выступлений. Однако в ходе дебатов Пашинян понял, что его излюбленный инструмент - популизм не работает на международных трибунах, тем более, что оппонентом премьера Армении был политик с богатейшим опытом - Президент Ильхам Алиев".

По мнению эксперта, публичные дебаты необходимы, чтобы донести до международной общественности истину: "Чтобы люди, которые не знают о карабахском конфликте или же знают поверхностно, понимали, что Азербайджан делает все возможное для мирного урегулирования конфликта, а Армения, как обычно, занимается популизмом и всячески пытается затянуть процесс урегулирования. Благодаря блестящему выступлению в ходе дебатов Президента Азербайджана Ильхама Алиева мировое сообщество поняло, что Азербайджан не намерен отказываться от своих земель, и обязательно вернет их - либо мирным, либо военным путем. Также всем стало ясно, что Пашинян - лицедей, а не политик, и что его действия не доведут ни до чего хорошего ни Армению, ни армян".