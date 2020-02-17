"Чёрным днем в истории Армении" назвал прошедшие в минувшую субботу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности дебаты между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном сотрудник-исследователь Дунауйварошского университета Олександр Бойко.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, родившийся и выросший в Украине, а поэтому совершенно небезразличный к процессам в республиках бывшего СССР эксперт пристально следит за выступлениями лидеров и других представителей стран постсоветского пространства.

Панель, посвященную армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, Бойко назвал одной из самых оживленных в нынешней конференции.

"Очевидно, что общий градус на этой панели был выше, чем в других. Стороны излагали каждая своё видение истоков проблемы и путей выхода из тупика. В выступлении азербайджанского лидера чувствовался многолетний опыт и владение темой, чего не скажешь об армянском премьере, который всё норовил рассказать миру о своих революциях - мирных или немирных, микро или макро. Всё это звучало как-то не в тему. Кому это интересно?! Чувствовалось, что он не готов к выходам на такие высокие международные трибуны", - сказал эксперт.

Коснувшись вопроса о том, какое отношение времена царя Тиграна или других династий, о которых говорил Пашинян, имеют к урегулированию конфликта, Бойко подчеркнул их абсолютную неуместность.

"Вообще, должен сказать, экскурсы в те далёкие времена - это удел абсолютных дилетантов, которым нечего сказать и некомфортно вести беседу в рамках международного права. Такие разговоры обычно ведут пенсионеры на скамейках в парке, водители такси, продавцы семечек, которые остались в моей памяти, когда я еще жил в Черкасской области Украины. Обращаясь к тем далеким векам, армянский премьер как раз и выглядел, как один из них. Надо вести разговор по теме, по сути вопроса, не отвлекаться и не пытаться очаровать аудиторию такими сомнительными экскурсами. А амплитуда скачков Пашиняна из одной темы в другую, из современности в древность, закончилась тем, что он говорил, вроде бы много, но в то же время ни о чем, и позволял тем самым азербайджанскому президенту наносить точечные аргументированные удары. Поэтому для Армении его выступление в Мюнхене ничего положительного не принесло. Это черный день в ее истории", - сказал собеседник.