Депутат Государственной Думы, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев указал на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз продемонстрировал слабое владение предметом, говоря о карабахском конфликте.

Как передает Day.Az, вбеседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ российский депутат сказал: "Армянская сторона много лет избегала прямого конструктивного обсуждения проблемы. И панельная дискуссия в Мюнхене показала почему. Первое лицо официальной Армении Никол Пашинян позволял себе озвучивать чуть ли не выдуманные на скорую руку исторические факты и допускал географические ошибки, чтобы аргументировать претензии своей страны на оккупированные территории. Между тем, Президент Азербайджана Ильхам Алиев был исключительно последователен и точен, строго придерживался общеизвестных фактов, не ссылаясь на прецеденты, якобы имевшие место быть до нашей эры. Это факт, что армянские незаконные формирования оккупировали 20 процентов территории Азербайджана, устроив беспрецедентный по свой жестокости Ходжалинский геноцид. Это факт, что правительство Армении не исполняет нормы международного права, требующие вернуть территорию Азербайджану. Это факт, что якобы ратуя за независимость Нагорного Карабаха, Пашинян называет его армянской землей. В Мюнхене все еще раз убедились, насколько шаткой является позиция правительства Армении, и насколько официальные власти Армении неубедительны в своих притязаниях. Никакой компромисс в таких условиях невозможен.

От себя лично хочу добавить, что все оккупированные территории должны быть незамедлительно и без всяких дополнительных условий переданы Азербайджану, чтобы территориальная целостность государства наконец-то была восстановлена".