Аргументы Президента Азербайджана Ильхама Алиева, его уверенность в себе на обсуждениях по Карабаху в Мюнхене были на высочайшем уровне. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, имеющий языковой барьер и не сумевший объяснить присутствующим, что он хочет сказать, потерялся на фоне оппонента.

Об этом Day.Az сказал основатель и президент Кавказского центра стратегических и международных исследований (CCSIS) Малик Аюб Сумбал.

Эксперт отметил, что очень внимательно следил за дебатами. Президент Ильхам Алиев привел очень сильные исторические аргументы, основанные на очень веских и существенных доказательствах того, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Президент Ильхам Алиев указал на необходимость усилить международное давление на Армению, чтобы та следовала резолюциям ООН и заявлениям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которых четко говорится, что Нагорный Карабах - это не Армения и не "независимая страна". Нагорный Карабах - это Азербайджан, и это международно признанный факт, подчеркнул Сумбал.

"Президент Ильхам Алиев разоблачил премьер-министра Армении на дебатах в рамках Мюнхенской конференции по международной безопасности, и это большая победа для Азербайджана. До мира еще раз было донесено, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану, а Армения является оккупантом и агрессором. Армении будет все труднее сохранять статус-кво, потому что наступил век высоких технологий, и люди получают правдивую и объективную информацию из разных источников", - сказал наш собеседник.

Эксперт считает, что после дискуссии в Мюнхене Пашинян столкнется с огромным давлением в Армении. Премьер-министр не смог отстоять позицию Еревана по поводу незаконной оккупации Нагорного Карабаха. Его контраргументы в ответ на критику относительно провала на дебатах с Президентом Азербайджана нелогичны, и все, кто способен мыслить объективно, ему не поверят.

"Армянская политика основана на антиазербайджанской риторике и ненависти, поэтому уровень популярности Пашиняна в Армении может резко упасть", - заключил Малик Аюб Сумбал.