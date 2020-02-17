На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии рассматриваются обращения кандидата в депутаты второго Хатаинского избирательного округа №34 и других.

Как передает Day.Az со ссылкой на azxeber.com, в связи с этим вопросом выступил член ЦИК Илькин Шахбазов.

Он сообщил, что обратившиеся граждане отметили нарушения закона в упомянутых участках: "Обратившиеся с жалобами предоставили 35 протоколов. Выяснилось, что 8 из них оригиналы, остальные - ксерокопии. На заседании прошло голосование, в результате которого результаты 7 избирательных участков этого округа были признаны недействительными".

Недействительными результаты признаны в 1, 2, 3, 4, 18, 30 и 38-м участках.

Во втором Хатаинском избирательном округе №34 в общей сложности 36 избирательных участков. Кандидатом в лидеры этого округа является Михаил Забелин.