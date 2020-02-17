Даже если будут аннулированы результаты голосования на всех участках, где были сняты видеоматериалы в связи с нарушениями, распространенные в социальных сетях, это никак не повлияет на общие итоги выборов.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Панахов отметил, что эти видеозаписи сняты примерно в 3% избирательных участков: "Иногда у людей складывается впечатление, будто нарушения произошли по всей стране, но это не так. Конечно, хотелось бы, чтобы таких негативных случаев не было. Но я всегда говорю, что по всем негативным инцидентам будет очень серьезный подход в полном соответствии с законодательством, а виновники будут строго наказаны".

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане прошли парламентские выборы.