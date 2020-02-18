17 февраля по приглашению президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым приняла участие в Международной конференции доноров для Албании в Брюсселе, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Президент Европейской Комиссии, премьер-министр Албании и президент Совета Европейского Союза выступили на конференции. Также делегации высокого уровня из многих стран и международных организаций сделали заявления.

Выступая на конференции, глава МИД Азербайджана отметил, что Албания является очень важным партнером Азербайджана, и самым ярким примером этого являются многочисленные визиты в Баку премьер-министра Албании Эди Рамана в целях продвижения "Южного газового коридора", соединяющего Каспийский регион, в частности же Азербайджан с Грузией, Турцией, Грецией, Албанией, и заканчивающегося в Италии, и проведенные в рамках этих визитов встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Мамедъяров сказал, что Азербайджан одним из первых оказал гуманитарную помощь Албании во время трагического землетрясения в этой стране. Министр отметил, что Азербайджан оказал помощь Албании в размере полумиллиона евро. Мамедъяров довел до сведения участников конференции, что правительству и народу Албании в качестве помощи будет направлено еще полмиллиона евро.

Министр добавил, что с первых дней восстановления независимости более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами в результате захватнической политики Армении и военного конфликта.

Министр Эльмар Мамедъяров отметил, что сегодня Азербайджан является членом Комитета содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития и оказывает гуманитарную помощь и помощь в целях развития более чем 100 странам мира. Мамедъяров выразил уверенность в том, что эта помощь будет оказываться и в будущем.