В Баку проходит межгосударственный проект "Каспийская школа волонтерства "Меридианы доброй воли", реализуемый российским Политологическим центром "Север-Юг" при поддержке Фонда президентских грантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, проект направлен на создание системы горизонтальных связей между представителями молодежных волонтерских организаций и движений государств Каспийского региона для реализации и масштабирования совместных проектов в сфере волонтерства (добровольческой деятельности).

Отметим, что первое заседание школы прошло в Азербайджане, где 2020 год объявлен Годом волонтеров.

Партнёрами проекта выступают АМИ Trend, Baku Network и Пресс-клуб "Содружество".

Участниками проекта стали представители Азербайджана, Казахстана и России - молодые люди, вовлеченные в волонтерскую деятельность, руководители и активисты добровольческих организаций и движений, студенты, имеющие опыт практической деятельности в волонтерских акциях и проектах, а также инициаторы креативных идей, успешно прошедшие отбор в ходе проведённого открытого Конкурса лучших социально значимых проектов в сфере волонтерства.

Открыла заседание исполнительный директор проекта "Север-Юг" Анжелика Трапезникова.

Затем гостей поприветствовала заведующая отделом экологического просвещения и связей с общественностью Центра экологического воспитания и практики министерства образования Азербайджана Саира Мамедова.

Далее слово было передано главе Центра экологического воспитания и практики министерства образования Азербайджана Фирузе Султанзаде.

Также с приветственными речами выступили руководитель Экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров и начальник финансового и правового отдела "Formula 1 Baku Grand prix" Эльчин Сафаров.

Эльхан Алескеров отметил, что волонтерство - это один из наиболее успешных форматов совместной деятельности гражданина, общества и государства, объединяющий людей вокруг единых намерений. Волонтерство также является школой патриотизма, примером привязанности и служения своему народу, государству, национально-духовным ценностям.

Напомним, что рабочей программой заседания предусмотрено проведение тренингов, мастер-классов и дискуссионных панелей, на которых будет рассмотрен и обсужден передовой опыт волонтерской деятельности в различных сферах в государствах Каспийского региона.

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