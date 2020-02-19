Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов прокомментировал утверждения о том, что обращения, связанные с выборами, умышленно задерживает почта, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На сегодняшнем заседании ЦИК Панахов сказал, что эта информация не соответствует действительности.

Он отметил, что, рассматривая обращение, ЦИК берет за основание дату, когда оно было передано в почтовое отделение: "Поэтому распространяемые утверждения не имеют под собой никаких оснований. Кто-то это делает в определенных целях".

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане прошли парламентские выборы.