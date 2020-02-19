19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил в знаменитом парке "Вилла Боргезе" в Риме памятник гениальному азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева возложили цветы к памятнику.

Отметим, что этот памятник был возведен на основании Распоряжения Президента Азербайджанской Республики "О проведении 870-летнего юбилея гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви" от 23 декабря 2011 года. Согласно этому Распоряжению в рамках цикла мероприятий, посвященных юбилею Низами Гянджеви, в апреле 2012 года при поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялось открытие памятника.