https://news.day.az/politics/1204888.html В Риме состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и председателя Совета министров Италии - ФОТО
В Риме состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и председателя Совета министров Италии - ФОТО
20 февраля в Риме состоялась встреча один на один Президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Совета министров Италии Джузеппе Конте.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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