20 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Исмаила Магеррам оглу Велиева от должности главы Исполнительной власти Нефтчалинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.