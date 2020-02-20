https://news.day.az/politics/1204907.html Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу ИВ Нефтчалинского района
Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу ИВ Нефтчалинского района
20 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Исмаила Магеррам оглу Велиева от должности главы Исполнительной власти Нефтчалинского района.
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