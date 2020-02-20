На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана было рассмотрено обращение кандидата в депутаты из 72-го Ярдымлы-Масаллинского избирательного округа в связи с парламентскими выборами, проведенными в Азербайджане девятого февраля, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам члена ЦИК Илькина Шахбазова, кандидат в своем обращении утверждал, что в ходе подсчета голосов в день голосования были допущены правонарушения.

"В связи с обращением было проведено расследование. Однако, не было выявлено никаких нарушений", - сказал Шахбазов.

Он предложил оставить в силе решение окружной избирательной комиссии (ОИК) не удовлетворять обращение кандидата. Предложение было принято после голосования.