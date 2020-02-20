Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана рассмотрела на сегодняшнем заседании обращение в связи с 57-м Кюрдамирским избирательным округом в рамках внеочередных парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе заседания было отмечено, что в обращении сообщается о правонарушениях на ряде избирательных участков.

Член ЦИК Илькин Шахбазов отметил, что в ходе расследований были выявлены правонарушения на пяти участках. Он добавил, что это дает законные основания для аннулирования итогов голосования по 7-му, 18-му, 20-му, 27-му, 33-му участкам. Шахбазов предложил объявить результаты выборов по этим участкам недействительными.

Предложение было принято большинством голосов.