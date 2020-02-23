Накануне завершился государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию. В рамках визита состоялись встречи на самом высоком уровне, подписано более 20 двусторонних документов в различных сферах, в том числе Совместная декларация об усилении многомерного стратегического партнерства, определяющая основные направления двустороннего сотрудничества. Азербайджано-итальянское партнерство вступило на новый этап развития - аналитики уже назвали визит главы государства европейским прорывом Азербайджана.

В интервью Day.Az политический обозреватель Тофик Аббасов рассказал об итогах визита главы государства и о значении азербайджано-итальянского сотрудничества.

Италия является на сегодня третьей экономикой Евросоюза, значимой страной европейского пространства. Искренняя заинтересованность в развитии связей и, как можно было видеть на встречах в Риме, дружеские и теплые отношения между руководителями двух стран - это залог того, что после визита двусторонние связи выйдут на новый уровень и расширят границы. Возможностей для этого, как отмечалось в ходе встреч и переговоров Президента Ильхама Алиева в итальянской столице, у наших стран достаточно.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева вообще уделяет большое внимание сохранению всемирного, национального исторического и культурного наследия. Вклад, который вносит Фонд Гейдара Алиева в этот процесс, имеет очень важное международное значение. Фонд уже осуществил несколько успешных и важных проектов в Италии. В 2016 году в Ватикане состоялось открытие катакомб Святых Марчеллино и Пьетро, отреставрированных по инициативе Фонда. В 2018 году в Риме открылись после реставрации, произведенной при содействии Фонда, катакомбы Святого Себастьяна. Ватикан показал, что очень ценит масштабные усилия Первого вице-президента: воплощением этой высокой оценки стало награждение Мехрибан Алиевой одним из высших папских рыцарских орденов - Большим крестом ордена Пия IX (Dama di Gran Croce dell'ordine Piano).

Италия - это партнер Азербайджана, который постоянен в своих ожиданиях. Эта страна никогда не скрывала, что имеет свои интересы и экономические цели в Азербайджане. Итальянские крупные компании, в том числе транснациональные активно работают в Каспийском бассейне. Они представлены и в Казахстане, и в Азербайджане.

Когда в 2018 году Президент Италии совершил визит в Азербайджан, он заявил, что у Италии долгосрочные приоритеты, связанные с нашей страной. Действительно, мы реализовали уже такой крупный проект, как ТАNAP (Трансанатолийский газопровод), близится к завершению ТАР (Трансадриатический газопровод), после чего будет задействован Южный газовый коридор (ЮГК) и азербайджанский газ пойдет в Европу. Это будет показателем устойчивости и доверительности наших отношений.

Мы видим, насколько складно и гармонично развивается политический диалог между Баку и Римом. Об этом говорил в ходе визита в Азербайджан Серджо Матарелла, подтверждение этого мы видели и в ходе нынешнего визита Президента Ильхама Алиева в Рим.

Италия - это страна с растущей экономикой, это третья экономика в Евросоюзе, и ей нужны гарантированные и стабильные партнеры для обеспечения ее энергобезопасности. И в этом плане Азербайджан занял свою нишу.

Итальянцы активны во многих секторах экономики. Это и ИКТ, и сфера обслуживания, и старт-апы. Итальянцы являются законодателями моды во многих перспективных сферах, которые важны для Азербайджана с точки зрения развития нашего ненефтяного сектора. На данный момент более 110 итальянских компаний работают в Азербайджане. Это и наши инвесторы, и партнеры по важным совместным проектам. Не случайно в ходе визита Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Италию организован крупный бизнес-форум. Деловым кругам наших стран есть, о чем поговорить, есть, что обсудить. Возможностями и преференциями, которые создают политические элиты, должны воспользоваться деловые круги. Преобладает обоюдное желание найти общие точки соприкосновения. И хотелось бы, чтобы азербайджанский бизнес тоже был широко представлен на итальянском направлении, тем более, что для этого есть все предпосылки.

Хоть и говорится, что эра нефти на исходе, доля ее в мировой экономике, как и потребность в углеводородах все еще высоки. Италия, как страна, которая имеет свои долгосрочные приоритеты, заинтересована в том, чтобы у нее в будущем были безоблачные, а не тревожные прогнозы. Думаю, итальянское политическое руководство совместно с азербайджанским политическим руководством нашли ту самую золотую середину, чтобы организовать полноценный и наполненный конкретным содержанием диалог.

Помню, в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Италию несколько лет назад, тогдашний премьер-министр Сильвио Берлускони с нетерпением ожидал у своего офиса подъезда азербайджанского лидера и сам открыл дверцу автомобиля. Это был очень интересный жест, о многом говорящий. Уже тогда стало ясно, что итальянское руководство, итальянская политическая элита серьезно настроены на то, чтобы развивать отношения с Азербайджаном. Сейчас коммуникации, которые работают от нашего региона в сторону Западной Европы, жизненно важны, и Рим не мог пренебречь возможностью выстроить хорошие, работающие отношения для обеспечения интересов обеих сторон. Тогда была сделана очень точная рекогносцировка, и ее следствия мы наблюдаем сегодня.

В Италии к визиту Президента Ильхама Алиева наблюдается очень большой интерес. Это не дежурные улыбки и встречи, а свидетельство прагматичности видений и подходов руководителей двух стран, которые своевременно увидели контуры имеющихся благоприятных возможностей и не преминули ими воспользоваться.

Европа - это континент с быстро растущей экономикой. Несмотря на некоторое смещение акцентов в сторону Юго-Восточной Азии, Европа продолжает сохранять свои позиции. У нее большие планы, связанные с Четвертой промышленной революцией, которая овладевает умами людей во всех странах. Азербайджан тоже имеет на этот счет очень смелые планы, и это тоже установка руководства страны, которое видит в этом большой потенциал для диверсификации промышленного производства, развития ненефтяной экономики. Все это будет иметь колоссальное воздействие на то, чтобы наша страна в некоторых секторах национальной экономики, в частности в сельском хозяйстве избавлялась быстрыми темпами от ручного труда. Тем более что Италия в этом деле страна-пионер. У нее быстро растущее сельское хозяйство.

В связи с уходом с орбиты ЕС Великобритании Италия фактически занимает третью позицию. У нее очень большие возможности для быстрого роста. То, что Италия подписала с Китаем соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Один пояс - один путь", пришлось не по нраву некоторым европейским соседям, Брюсселю, встревожен был и заокеанский лидер. Италия предоставляет в распоряжение Китая свои средиземноморские порты, а это значит, что она будет контролировать более 20 процентов мировых грузопотоков, которые будут направляться морским путем.

То есть Рим строго нацелен на изменения в раскладе, касающемся показателей экономического роста. Разумеется, это может кому-то не понравиться, но это отвечает национальным интересам Италии, ее политической элиты, которая понимает необходимость обеспечения, в первую очередь, энергетической безопасности и развития, используя инновационный потенциал своих интеллектуальных сил, сотрудничества с такой страной, как Азербайджан.

Лейла Таривердиева