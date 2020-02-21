https://news.day.az/politics/1205264.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с новым гендиректором FAO в Риме - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с новым гендиректором FAO в Риме - ФОТО
21 февраля Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась в Риме с новым генеральным директором FAO Гу Донгью.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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