21 февраля Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась в Риме с новым генеральным директором FAO Гу Донгью.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется