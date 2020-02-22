https://news.day.az/politics/1205303.html Голосование в воинских частях в Азербайджане проходит открыто и прозрачно - глава ЦИК
Голосование в воинских частях в Азербайджане проходит открыто и прозрачно - глава ЦИК
Процесс голосования в воинских частях такой же, как и на других избирательных участках.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана сказал председатель этой структуры Мазахир Панахов.
Он отметил, что голосование в воинских частях в Азербайджане проходит открыто и прозрачно.
"Нигде в мире нет такой прозрачности в этом вопросе, как в Азербайджане", - сказал глава ЦИК.
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