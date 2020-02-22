Оснащенные современной техникой азербайджанские вооруженные силы имеют многократное преимущество над армией Армении.

Об этом сказал Trend российский военный эксперт Александр Артамонов, передает Day.Az.

Эксперт отметил, что апрельская война 2016 года достаточно хорошо показала превосходство азербайджанской армии, оснащённой современной техникой - от танков до миномётов и систем связи, прежде всего, при ведении боевых действий в тёмное время суток.

По его словам, вооружение азербайджанской армии существенно обновилось в последние годы, в том числе благодаря масштабным поставкам из России: "Азербайджан ведёт закупку оружия во многих странах мира. Например, согласно данным SIRRI (Институт проблем мира в Стокгольме, Швеция), Азербайджан приобрёл у Израиля 4 военных корабля OPV-62, 40 ударных БПЛА "Орбитер" (Orbiter), включая совместно производимые с Азербайджаном, и 215 единиц противотанковых ракет "Спайк" (Spike-NLOS); у Чехии - 10 единиц 122-миллиметровой системы реактивного залпового огня RM-70, у Словакии - 18 единиц 152-миллиметровой самоходной гаубицы "Дана" (Dana). Это данные за 2017 год включительно. В то же время в России приобретены 36 единиц тяжелых огнеметов "Солнцепёк" TOS-1A (не имеет аналогов в мире), 40 единиц БТР-82А, 800 единиц противотанковой системы "Хризантема". В среднем, оружейные закупки Азербайджаном за последние годы приблизительно в 5 раз обширнее, чем приобретение военной техники Арменией. Кроме того, проводятся регулярные турецко-азербайджанские военные учения - в том числе, в Нахчыване (июнь прошлого года - "Нерушимое братство-2019", в 2017-ом году и в другие годы). Наконец, уже в текущем году стало известно о выделении Баку со стороны Вашингтона средств в размере 100 миллионов долларов. С большой долей вероятности можно утверждать, что деньги пойдут или уже пошли на приобретение американских систем вооружения".

По мнению эксперта, Армения вполне оправданно опасается за свои интересы, и понятно, что Ереван часто упрекает Москву за поставки вооружений Азербайджану: "Но Россия торговала оружием с Азербайджаном и будет торговать. Никакие ограничения здесь невозможны. В то же время Армения попросту не обладает такими же или даже сравнимыми вооружёнными силами, как у Азербайджана. Все её военные поставки делаются из России, и львиная доля их осуществляется за счёт связанных кредитов, предоставленных российской стороной.

По словам эксперта, за последние 10 лет, военная мощь Азербайджана возросла в разы: "По данным Центра стратегий и технологий (SIPRI), если в 2001 году военный бюджет Азербайджана составлял 300 миллионов долларов, то в 2013 году - 3,7 миллиарда долларов, то есть достиг уровня госбюджета Армении. Пик расходов на перевооружение пришёлся на 2015 год - 3 миллиарда долларов. В среднем, в 2016-м и 2017-м гг. военный бюджет Азербайджана был стабилен - порядка 440 миллионов долларов. Опять-таки, по данным Military Balance, численность азербайджанской армии уже в 2016 г. превысила 126 тысяч человек, а для сравнения, у Армении всего 45 -50 тысяч человек и около 20 тысяч - на оккупированных территориях Азербайджана".

Эксперт считает, что сценарий выхода на новый уровень российско-азербайджанского военно-технического сотрудничества, к примеру, совместных разработок, производства и обслуживания военной техники, вовсе не исключается, так как к этому располагает не только экономический потенциал Азербайджана, но и тесные политические связи Москвы и Баку. Тем более, что, как отмечает Артамонов, Россия активно продвигает свои интересы в сфере торговли оружия по всему миру, руководствуясь своими экономическими и политическими интересами. Поэтому, военно-техническое сотрудничество Москвы и Баку вполне вероятно и даже оправданно, как с экономической точки зрения, так и с политической.