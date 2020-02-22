Своим визитом в Италию Президент Азербайджана Ильхам Алиев продемонстрировал способность проводить независимую политику по развитию дружеских отношений и со странами ЕС.

Об этом сказал Trend известный украинский экономист, эксперт Александр Охрименко, передает Day.Az.

Он отметил, что государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию - знаковое событие и для Азербайджана и для Италии:

"Это позволит выстроить еще один вектор европейско-азербайджанское сотрудничества, проложить новый путь из Азии в Европу. Для итальянского бизнеса выгодно экономическое сотрудничество с Азербайджаном, так как поставки нефти и диверсификация их источников и маршрутов чрезвычайно важны для этой страны. В то же время для Азербайджана экономическое сотрудничество с Италией - это стабильный гарантированный доход и возможность развивать новые направления бизнеса, как то сельское хозяйство, химическая промышленность, машиностроение.

Примечательно, что в рамках своего визита Президент Ильхам Алиев провел встречу с представителями итальянского бизнеса, где они получили возможность узнать непосредственно от лидера Азербайджана, какие экономические перспективы открываются для них в его стране и какие пути сотрудничества возможны для реализации бизнес-планов".

К тому же, по словам эксперта, Азербайджан является надежным и крупнейшим поставщиком нефти для Италии: "На долю Италии приходится 17% азербайджанской сырой нефти. А если к этому отнести и газовые контракты, то становится очевидным, что Европа, в частности Италия, видит в Азербайджане надежного партнера, раз доверяет ему свою энергетическую безопасность".

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках государственного визита в Италию провел официальные встречи с президентом Италии Серджо Маттарелла - один на один и в расширенном составе. Азербайджан и Италия подписали 17 документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества в различных областях. В частности, глава государства Ильхам Алиев и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте подписали "Совместную декларацию об усилении многомерного стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой".