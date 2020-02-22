Итальянский телеканал Rai распространил репортаж о государственном визите Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Италию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в репортаже отмечается значение государственного визита Президента Ильхама Алиева в расширении сотрудничества между двумя странами в различных сферах. В частности, подчеркивается, что подписанные документы внесут вклад в дальнейшее углубление связей.

В репортаже говорится о вопросах, обсужденных в ходе визита Президента Азербайджана. В репортаже, в котором уделено особое внимание встрече с Президентом Серджо Маттареллой, до внимания доводятся высказывания главы итальянского государства о развитии отношений между нашими странами, а также о вопросах, обсужденных в этом направлении.

В репортаже, где затронуто сотрудничество в энергетическом секторе, подчеркивается, что работы по проекту ТАР находятся в завершающей стадии. Проект внесет вклад в дальнейшее развитие итальянско-азербайджанских связей.

Кроме того, отмечается, что на проведенных встречах был обсужден армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.