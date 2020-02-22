В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) проходит заседание в связи с итогами парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля.

Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании было рассмотрено обращение в связи с 48-м Евлахским избирательным округом.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова сообщила, что в ходе расследования были выявлены нарушения только по одному избирательному участку округа. Ввиду этого возникли законные основания для аннулирования итогов голосования по шестому избирательному участку. Мухтарова предложила объявить результаты выборов по вышеуказанному участку недействительными.

Предложение было принято большинством голосов.

Далее участники заседания рассмотрели обращение по 11-му Гарадагскому избирательному округу.

В ходе заседания было отмечено, что в обращении говорилось о правонарушениях на ряде избирательных участков округа.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова сообщила, что в ходе расследования правонарушения были выявлены лишь на избирательном участке №25.

В связи с этим возникли законные основания для аннулирования результатов выборов на данном участке, что и предложила сделать Мухтарова.

Предложение было принято после голосования.

Также ЦИК рассмотрел обращение в связи с 30-м Сураханским избирательным округом.

В обращении говорилось о допущенных на некоторых избирательных участках правонарушениях.

Член ЦИК Ильхам Мамедов сообщил, что в ходе расследования на упоминавшихся в обращении участках не было выявлено никаких нарушений. В связи с этим он предложил оставить решение окружной избирательной комиссии (ОИК) в силе.

Предложение было принято большинством голосов.

Затем было рассмотрено обращение по 83-му Агджабеди-Физулинскому избирательному округу.

Член ЦИК Ильхам Мамедов сообщил, что ЦИК провел расследование в связи с поступившим обращением, в ходе чего были выявлены правонарушения на девятом избирательном участке вышеназванного округа. Он предложил объявить итоги голосования на этом участке недействительными.

Предложение было принято после голосования.

Было рассмотрено обращение и в связи с 68-м избирательным округом Джалилабада.

В обращении говорилось о допущенных на некоторых избирательных участках правонарушениях.

Член ЦИК Ильхам Мамедов сообщил, что в ходе расследования на упоминавшихся в обращении участках не было выявлено никаких нарушений. В связи с этим он предложил оставить решение окружной избирательной комиссии (ОИК) в силе. Предложение было принято большинством голосов.

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