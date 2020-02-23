Италия является исключительным направлением во внешней политике Азербайджана, поэтому визит Президента Ильхама Алиева и подписанные им документы имеют перспективное значение.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев, передает Day.Az.

Гулиев сообщил, что углубление сотрудничества с Италией возымеет неоценимые экономические и внешнеполитические результаты: "Подписанные Президентом Ильхамом Алиевым во время государственного визита многочисленные документы еще долго будут проявляться в виде все возрастающих по значению результатов. Соглашения в конкретных отраслях, подписанные между лидерами Азербайджана и Италии, и "Совместная декларация об усилении многомерного стратегического партнерства" наряду с полным соответствием интересам двух стран, также сыграют немаловажную роль в деле роста благосостояния и укрепления безопасности в региональном и общеевропейском масштабах.

Президент Ильхам Алиев выбрал наиболее благоприятное время для начала нового этапа сотрудничества между Азербайджаном и Италией. Подписанные соглашения доказывают международный интерес в лице итальянских деловых кругов к Азербайджану, в особенности к его ненефтяному сектору.

В действительности Президент Азербайджана открыл перед Италией широкие перспективы наращивания инвестиций в сельское хозяйство, строительство, туризм, новые технологии, образование, здравоохранение, экологию и другие сферы экономики страны, обещающие быстрое развитие и значительную обоюдную выгоду".

По словам эксперта, на фоне растущего сотрудничества Азербайджана с Европейским союзом, положение Италии, как крупнейшего политического, экономического и торгового партнера нашей страны в ЕС, придает особую значимость углубленному взаимодействию, обусловленному новыми соглашениями: "Сотрудничество между Азербайджаном и Италией ведет к формированию качественно новых отношений, как минимум между странами трех морских бассейнов, создавая надежную гарантию их энергетической безопасности. Результаты визита Президента Ильхама Алиева создадут свежую атмосферу в двусторонней повестке, а также в поле деятельности многочисленных международных организаций, в которых они представлены.

Дальнейшее углубление двусторонних отношений обязательно позитивно скажется на таких направлениях внешнеполитического взаимодействия, как Азербайджан-НАТО, Азербайжан-ЕС, а также Италия-Кавказ, Италия-Центральная Азия. Расположение Азербайджана на перекрестке транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, чрезвычайно благоприятная бизнес-среда, созданная в стране, дополнительно увеличивают значимость нашей страны для Италии. Президент Ильхам Алиев открыл для обеих стран новые возможности для взаимовыгодного двустороннего сотрудничества".

Гулиев добавил, что после известных панельных дискуссий в Мюнхене углубление отношений с одним из важнейших центров экономической и политической власти в Европе, каким безусловно является Италия, приобретает еще более важное значение: "С этой точки зрения необходимо особо отметить историческую важность "Совместной декларации об усилении многомерного стратегического партнерства"".

Как отметил политолог, Декларация - важная веха в истории сотрудничества Азербайджана и Италии в оборонной и военно-технической сферах.

"Решительная поддержка такого государства, как Италия, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана фактически демонстрирует, что Азербайджан в своей борьбе за справедливость, располагает гарантиями международной поддержки. Декларация еще раз показала, что позиция Италии в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в соответствии с принципами международного права и справедливости остается неизменной, что полностью соответствует интересам Азербайджана", - считает Гулиев.