Государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию в 2020 году стал значимым по ряду признаков.

Об этом сказал Trend политолог Ильяс Гусейнов, передает Day.Az.

"Следует отметить, что глава государства посещал Италию пять раз. Из них три визита были официальными и два - рабочими. Очевидно, что отношения между Италией и Азербайджаном в экономической, политической и гуманитарной сферах развиваются по восходящей линии.

Президент Ильхам Алиев в рамках своего визита в Италию провел весьма важные встречи. Особо следует отметить встречи с Президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте и председателем Сената Италии, сенатором Марией Элизабеттой Альберти-Казелатти, председателем Палаты депутатов Италии Роберто Фико, мэром Рима Вирджинией Раджи.

Встреча Президента Ильхама Алиева с руководителями крупнейшего в Италии финансово-банковского учреждения "Cassa Deposit Prestiti SpA" и руководителями более 10 крупнейших, ведущих отраслевых и финансовых групп этой страны также придаст мощный стимул развитию азербайджано-итальянских экономических отношений", - отметил Гусейнов.

По его словам, в ходе визита главы государства в Италию было подписано 28 документов.

"Эти документы охватывают сферы политики, экономики, торговли, энергетики, транспорта, высоких технологий, инфраструктуры, культуры, науки и образования. Среди подписанных документов особое значение имеет "Совместная декларация об усилении многомерного стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией". Подписание документа Президентом Ильхамом Алиевым и председателем Совета министров Джузеппе Конте придает дополнительную политическую значимость документу", - сказал политолог.

Он добавил, что также важное значение имеет факт подписания столь важного стратегического документа страной, которая является членом Евросоюза, НАТО и "большой семерки".

"В "Совместной декларации об усилении многомерного стратегического партнерства" Азербайджан и Италия еще раз подтверждают свою приверженность поддержке независимости, суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ друг друга. В документе также отражена однозначная позиция по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на этих принципах", - сказал Гусейнов.

Политолог также сказал, что согласно Совместной декларации об усилении многомерного стратегического партнерства стороны не только рассматривают друг друга в качестве стратегических партнеров, но и выражают стремление и далее укреплять это партнерство во всех областях.

Эксперт подчеркнул, что важное значение имеет выражение в документе однозначной поддержки мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основных принципах Хельсинкского заключительного акта, в частности на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ, которые изложены в соответствующих документах и решениях ООН и ОБСЕ, а также в рамках процесса переговоров под эгидой ОБСЕ.

"На протяжении многих лет Армения удерживает под оккупацией территории Азербайджана, провела этнические чистки, и более миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами. Конфликт должен быть решен исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права", - резюмировал политолог.