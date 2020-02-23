Азербайджан имеет давние традиции в области мультикультуральных ценностей, межэтнических и межрелигиозных отношений. Проводимая государством в этом направлении последовательная успешная политика высоко оценивается не только в стране, но и во всем мире. Так, во время встречи Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с главой Католической церкви в Ватикане Папа Франциск, апеллируя к толерантным отношениям между религиозными общинами в Азербайджане, назвал нашу страну примером подлинной терпимости.

Об этом заявил Trend главный редактор газеты "Səs", политический эксперт Бахруз Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, мультикультурализм является не только частью государственной политики Азербайджана, но и образом жизни азербайджанского народа: "Достижение текущего уровня толерантности в Азербайджане является результатом политики, проводимой главой государства, а также равного отношения государства и народа к каждому гражданину, независимо от религии, языка и национальности", - сказал Гулиев.

Эксперт также добавил, что одним из показателей того, что Азербайджан является толерантной страной, является ремонтно-восстановительные работы в Ватикане, проведенные Фондом Гейдара Алиева.

"Папа также отметил ремонтно-восстановительные работы, осуществленные Фондом Гейдара Алиева в Ватикане, в частности выразил признательность президенту Фонда Мехрибан Алиевой, так как благодаря проектам Фонда Гейдара Алиева в Ватикане было восстановлено много исторических памятников", - сказал Гулиев.

Гулиев отметил, что международные мероприятия, проводимые нашей страной, в том числе такие, как Всемирный межкультурный диалог, Бакинский гуманитарный форум, Бакинский глобальный форум, Саммит мировых религиозных лидеров, объявление 2016-го года "Годом мультикультурализма" и 2017-го года "Годом исламской солидарности", избрание Баку (в 2009 году), Нахчывана (в 2018 году) столицами исламской культуры, проведение в стране первых Европейских игр, IV Игр исламской солидарности и других престижных международных мероприятий, превратили Азербайджан в центр обсуждения глобальных вопросов в сферах межкультурного диалога, мультикультурализма, политической, экономической, гуманитарной и других.