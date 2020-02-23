Началось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с парламентскими выборами, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов объявил заседание открытым.

На заседании рассматриваются обращения в связи с проведенными парламентскими выборами.