https://news.day.az/politics/1205620.html Началось очередное заседание ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами
Началось очередное заседание ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами
Началось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с парламентскими выборами, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.
Председатель ЦИК Мазахир Панахов объявил заседание открытым.
На заседании рассматриваются обращения в связи с проведенными парламентскими выборами.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре