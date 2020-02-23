На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана было рассмотрено обращение по 11-ому Гарадагскому избирательному округу, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

Кандидат от этого избирательного округа Сахават Солтанлы заявил на заседании, что избирательный процесс в избирательных участках по этому округу был нарушен.

Член ЦИК Габиль Оруджев сказал, что в ходе расследований предполагаемые нарушения под данному округу не были подтверждены, и случаев, которые могли бы повлиять на волю избирателей, не зафиксировано. Оруджев предложил посчитать жалобу необоснованной и оставить в силе решение ЦИК. Предложение было вынесено на голосование и принято.

Лидером по данному округу является Айдын Гусейнов.