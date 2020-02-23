Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана на сегодняшнем заседании рассмотрела обращение по Сумгаитскому третьему избирательному округу № 43.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании было сказано, что в обращении кандидата от данного избирательного округа Мехрибан Мирзалиевой говорилось о нарушении избирательного процесса на избирательных участках по этому избирательному округу.

Член ЦИК Габиль Оруджев сказал, что в ходе расследований предполагаемые нарушения под данному округу не были подтверждены, и случаев, которые могли бы повлиять на волю избирателей, не зафиксировано.

Оруджев предложил посчитать жалобу необоснованной и оставить в силе решение ЦИК. Предложение было выставлено на голосование и принято.