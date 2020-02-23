На сегодняшнем заседании ЦИК Азербайджана также рассматривалось обращение по Гарадаг-Бинагади-Ясамальскому избирательному округу № 12.

Как сообщает Trend, на встрече было сказано, что в обращении кандидатов от данного избирательного округа Натига Джафарли и Эльмана Гулиева избирательный процесс был нарушен на ряде избирательных участков.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова сказала, что в ходе следствия упомянутые случаи были подтверждены на восьми избирательных участках.

Мухтарова предложила аннулировать результаты голосования на избирательных участках № 6, 9, 10, 23, 25, 27, 28, 29 и 31.

Затем заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов отметил, что на избирательных участках № 13, 14 и 31 были выявлены нарушения, и предложил отменить результаты выборов на этих избирательных участках.

Результаты голосования на 11 избирательных участках были аннулированы.

Также во время заседания было рассмотрено обращение по Бинагадинскому третьему избирательному округу № 10.

На заседании было сказано, что в обращении утверждалось о нарушении избирательного процесса в нескольких избирательных участках по данному округу.

Член ЦИК Илькин Шахбазов сказал, что в ходе расследования указанные случаи были выявлены только на избирательном участке № 16. Шахбазов предложил отменить результаты голосования на этом избирательном участке. Предложение было выставлено на голосование и принято.

В ходе заседания ЦИК также рассматривалось обращение по Сальяно-Нефтчалинскому избирательному округу № 60.

На заседании было отмечено, что кандидаты по данным избирательным округам Айтен Гурбанова и Камиль Мусави утверждали о нарушении избирательного процесса на ряде избирательных участков.

Член ЦИК Бахшишиш Аскеров сказал, что в ходе расследования указанные нарушения были выявлены на избирательных участках № 4, 5, 8 и 13, 15, 23, 27, 32, 35, 37 и 39.

Аскеров отметил, что на этих избирательных участках наблюдались случаи, которые могли повлиять на волю избирателей.

Член ЦИК предложил отменить результаты голосования на этих избирательных участках. Предложение было вынесено на голосование и принято.

Лидером по указанному избирательному округу является Фазаил Агамалы.