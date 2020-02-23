https://news.day.az/politics/1205674.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции
МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнование Турции.
Как сообщает Trend, об этом говорится заявлении, распространенном МИД.
"Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате землетрясения в турецком городе Ван, а пострадавшим желаем скорейшего выздоровления".
Отметим, что сегодня в 9:22 по местному времени в населенном пункте Котур Хойского района провинции Западный Азербайджан недалеко от границы Ирана с Турцией произошло землетрясение магнитудой 5,7.
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