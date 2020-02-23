Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнование Турции.

Как сообщает Trend, об этом говорится заявлении, распространенном МИД.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате землетрясения в турецком городе Ван, а пострадавшим желаем скорейшего выздоровления".

Отметим, что сегодня в 9:22 по местному времени в населенном пункте Котур Хойского района провинции Западный Азербайджан недалеко от границы Ирана с Турцией произошло землетрясение магнитудой 5,7.