Безапелляционные заявления премьер-министра Пашиняна, о том, что Азербайджан и Нагорный Карабах никогда и ни при каких условиях не смогут находиться в общем политическом пространстве, озвученные в Мюнхене, схожи с риторикой лидеров фашистской Германии периода Второй мировой войны.

Армянский лидер и правящий блок "Мой шаг" все больше становятся похожими на последователей Гитлера, Геббельса и других фашистских лидеров. Об этом свидетельствуют и звучащие из Еревана заявления о генетической несовместимости армян с азербайджанцами, о том, что якобы исторически на Кавказе жили только армяне, и все территории принадлежат им.

Переоценивая свою роль в истории, армянские идеологи стараются унизить других, что, по их мнению, может сделать территориальные претензии к Азербайджану не оккупационными, а справедливыми. Базовым признаком существующей в Армении фашисткой идеологии является антисемитизм и исповедуемая в Ереване идея о разделении человечества на две неравноценные группы людей - "хаес и туркес".

Эта идея пропагандирует не соответствующее реальной истории расистское утверждение о расовом и религиозном превосходстве "коренных армян" над окружающими их "кочевыми тюркоязычными племенами" и миф об "исключительности армян", а также о так называемом "геноциде армян".

Процветающие в стране фашизм и расизм порождают у официального Еревана уверенность в том, что террором внутри страны можно устранять политических оппонентов, а на международной арене в обличии демократа и революционера лгать и обманывать мировую общественность. Как и в случае с нацистской Германией, Ереван покрывает действия своей армии по оккупации территорий Азербайджана лживыми заявлениями о мире. При этом свою же риторику войны приписывает только противнику. В очередной раз мир стал свидетелем этого в ходе дебатов на Мюнхенской конференции между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Заявления армянского премьера еще раз убеждают, что сегодняшняя Армения живет по основным признакам и законам фашистского государства.

Это мононациональность Армении, этнические чистки азербайджанцев, преследование национальных и религиозных меньшинств, великодержавные амбиции, агрессивное противопоставление себя остальному миру, а также открытое пренебрежение к международному праву и принципам гуманизма. Навязчивая пропаганда "исторической исключительности армян", подавление инакомыслящих и просто "не таких". Под прикрытием "права на самоопределение армян" и другим ложным поводам постоянное стремление к территориальным захватам и созданию мифической "великой Армении". Даже если отставить в сторону многочисленные факты о том, что в Армении предоставляется убежище международным террористам, а по указу Пашиняна из тюрем освобождаются террористы "Сасна црер", то можно привести множество примеров симпатии армянских лидеров к фашистам. В Ереване методично происходит процесс героизации нацизма и возведение в ранг национальных героев тех, кто воевал на стороне фашистской Германии. В центре Еревана с участием официальных властей помпезно установлен памятник армянскому фашисту Нжде. Бандита, убийцу безвинных мирных жителей - азербайджанцев, евреев и других, махрового националиста и антисемита могут превратить в героя только в стране, где главенствует фашистская идеология, процветает неприязненное отношение к людям другой расы, нации или религии. Являясь заложником фашизма, премьер-министр Пашинян, с одной стороны своими экспансионистскими заявлениями, типа "Карабах - это Армения", фактически срывает переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а с другой увеличивает военный бюджет оккупационной армии. Согласно Глобальному индексу милитаризации Международного института конверсии Армения - третья в списке наиболее милитаризованных стран мира. В условиях, когда фашизм в лице правящей фракции "Мой шаг" и премьер-министра Пашиняна превратился в правящую в Армении идеологию, Азербайджану необходимо пересмотреть свои подходы к этой стране с учетом существующих в Ереване реалий, а также обратить на данное обстоятельство внимание международного сообщества. Назрело время, когда для предотвращения агрессии нужно приступить к созданию против Армении антифашистской коалиции из стран, где преобладают принципы мультикультурализма и мирного сосуществования различных народов.

Директор экспертного совета Эльхан Алескеров

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