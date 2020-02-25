Награждение Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Ватикане одним из высших папских рыцарских орденов связано с глобальным масштабом ее деятельности, вкладом, внесенным в развитие межрелигиозного и межкультурного диалога.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

Он сообщил, что, являясь мостом между религиями и культурами, Азербайджан способен выступать в качестве государства, обеспечивающего диалог в системе нынешних противоречивых международных отношений.

"Следует учесть, что ХХI век характеризуют как век религиозной и национальной идентификации. А это значит, что налаживание международных отношений должно исходить именно из этой логики. Порой разрешение каких-либо вопросов и обеспечение справедливости и защиты прав требует учета национальных и религиозных особенностей той или иной страны. В таком случае универсальные ценности и международное право отходят на второй план. Однако, своей дипломатией и политикой Азербайджан выступает против применения ограничительных рамок в сотрудничестве и партнерстве. Страна, опираясь на мультикультуральные и толерантные ценности, выступает с успешными инициативами, создает качественно новые платформы для взаимовыгодного международного сотрудничества. В этом деле Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева имеет особые заслуги. Встреча Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с главой Католической церкви 22 февраля в рамках государственного визита в Италию говорит о том, что Азербайджан, являясь мультукультуральной и толерантной страной, способен наладить отношения, основанные на взаимоуважении, с одним из крупнейших религиозно-идеологических центров мира", - сказал Хикмет Бабаоглу.

Депутат подчеркнул, что награждение Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Ватикане одним из высших папских рыцарских орденов связано с глобальным масштабом ее деятельности, вкладом, внесенным в межрелигиозный и межкультурный диалог.

"Несомненно, в стране созданы все условия для беспрепятственной и свободной деятельности всех религиозных общин, в том числе христиан-католиков. Стабильные межрелигиозные отношения, наблюдаемые в Азербайджане, порой сложно встретить даже в самых толерантных европейских странах. Конечно же, высокая оценка толерантности в Азербайджане, данная Папой Римским Франциском, который пропагандирует в мире высшие духовные ценности, гуманизм, взаимоуважение, крайне важный факт. Награждение Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Ватикане одним из высших папских рыцарских орденов в первую очередь связано с ее вкладом в развитие связей между институтами Святого престола, межрелигиозного и межкультурного диалога, пропаганду и сохранение гуманных и высших ценностей", - подытожил Хикмет Бабаоглу.

Напомним, что Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева была удостоена Большого креста ордена Пия IX - одного из высших папских рыцарских орденов.

Наградой были отмечены деятельность и вклад Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в продвижение культуры, в том числе при взаимодействии с институтами Святого Престола. Орден, после аудиенции у Папы Римского Франциска, вручил госсекретарь Святого Престола, кардинал Пьетро Паролин.