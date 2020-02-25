Газета "Иратес" пишет, что внутри власти началась большая паника в связи с коронавирусом. Все их политические, экономические планы оказались на грани краха, передает Day.Az. Есть обеспокоенность, что в первую очередь "тень" дошедшего до Армении коронавируса провалит референдум - обожающая Никола масса, испугавшись распространения вируса, не пойдет на агитационные митинги "Да" блока "Мой шаг". Придумать что-то новое и "свалить" коронавирус на "Сержа" и прежних, власти в этот раз не могут, посему собираются принести первую жертву из своих рядов - Арсена Торосяна.

Ожидается его отставка, в направлении которой работают председатель постоянной парламентской комиссии Нарек Зейналян, который уже длительное время положил глаз на это кресло, его крестный Арарат Мирзоян, а также вице-премьер Тигран Авинян - крестный отец этой "операции". Но говорят, что самый большой апологет отставки Торосяна, испытывающая огромную "неприязнь" к министру здравоохранения - Анна Акопян, которая очень близка к реализация своей идеи фикс - вывести, наконец, его из игры.