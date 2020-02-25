ЦИК Азербайджана оставил в силе результаты выборов по одному из избирательных участков
На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) была рассмотрена жалоба в связи с выборами в Милли Меджлис (парламент) по 85-му Шамахинскому округу, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Депутат в кандидаты от этого округа Азизага Сулейманов, обратившись в ЦИК, рассказал, что в день голосования в этом округе были отмечены нарушения.
Член ЦИК Рамиз Ибрагимов отметил, что во время подробного расследования жалобы эти факты нарушений не подтвердились, и по этой причине предложил отклонить жалобу кандидата, оставив в силе решение ОИК.
По итогам голосования решение было принято.
Напомним, что лидирующим кандидатом по этому округу является Тамам Джафарова.
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