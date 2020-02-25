На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) была рассмотрена жалоба в связи с выборами в Милли Меджлис (парламент) по 85-му Шамахинскому округу, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутат в кандидаты от этого округа Азизага Сулейманов, обратившись в ЦИК, рассказал, что в день голосования в этом округе были отмечены нарушения.

Член ЦИК Рамиз Ибрагимов отметил, что во время подробного расследования жалобы эти факты нарушений не подтвердились, и по этой причине предложил отклонить жалобу кандидата, оставив в силе решение ОИК.

По итогам голосования решение было принято.

Напомним, что лидирующим кандидатом по этому округу является Тамам Джафарова.