На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, была рассмотрена жалоба в связи с 27-м Сабунчинским вторым избирательным округом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, кандидат от вышеуказанного избирательного округа Гюльмамед Абдуллазаде обратился в ЦИК, сообщив о правонарушениях, допущенных на ряде участков в день голосования.

Член ЦИК Габиль Оруджев сообщил, что Комиссия провела тщательное расследование, в ходе которого было установлено, что на 34-м участке были действительно допущены нарушения. Ввиду этого член ЦИК предложил аннулировать итоги голосования по данному участку.

Предложение Оруджева было обсуждено, и принято большинством голосов.