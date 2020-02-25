https://news.day.az/politics/1206313.html ЦИК Азербайджана объявил недействительными итоги голосования еще по двум участкам
ЦИК Азербайджана объявил недействительными итоги голосования еще по двум участкам
На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, было рассмотрено обращение в связи с 110-м Загатальским избирательным округом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в обращении указывается на ряд правонарушений в данном округе в день выборов.
Член ЦИК Бахшеиш Аскеров сообщил, что в ходе тщательного расследования Комиссии правонарушения были выявлены на 24-м и 26-м избирательных участках. Аскеров предложил аннулировать итоги голосования по вышеуказанным участкам.
Предложение члена Комиссии было принято большинством голосов.
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