На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, было рассмотрено обращение в связи с 110-м Загатальским избирательным округом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в обращении указывается на ряд правонарушений в данном округе в день выборов.

Член ЦИК Бахшеиш Аскеров сообщил, что в ходе тщательного расследования Комиссии правонарушения были выявлены на 24-м и 26-м избирательных участках. Аскеров предложил аннулировать итоги голосования по вышеуказанным участкам.

Предложение члена Комиссии было принято большинством голосов.