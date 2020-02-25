Изучение ресурсов yandex - сплошное армянское удовольствие: худавердяновский Yandex охватила армянская информационная пандемия.

Иначе как объяснить фантастическое число публикаций с не менее фантастическими сюжетами об армянском суперэтносе, тиражированием всех возможных и невозможных информационных попыток приписывания к рядам армянства выдающихся личностей и достижений человечества.

Но отдельной строкой проходит армянская политическая линия на внедрение в умы россиян с последующей адаптацией идея о том, что в южных регионах России, а именно в Ставропольском и Краснодарском краях - имеют право на появление "армянские автономные округа".

Как передает Day.Az со ссылкой на Градатор, с этой целью все чаще в сеть запускаются материалы в стиле "Какие российские города основали армяне?".

Итак, что пишут и тиражируют армяне, перечисляя российские города, якобы ими основанные:

БУДЕННОВСК

"Один из наиболее известных городов, основанных армянами в России, - это город Буденновск на востоке Ставропольского края. Город на месте заброшенного древнего золотородынского поселения был основан в 1799 году армянами. Переселенцами из Нагорного Карабаха.

Изначально Буденновск именовался на армянском языке - Сурб-хач (Святой крест). Название в честь легендарного советского конника Сурб-Хач приобрел только в 1921 году. В городе, как и везде на Ставрополье, имеется крупная армянская община.

ЭДИССИЯ

"Это тоже в Ставропольском крае. Находится в Курском районе на самой административной границе с Чечней. Основано оно армянскими колонистами в 1797 году.

В пятитысячной Эдиссии живут потомки армян, переселенцев конца XVIII столетия из села Кильвар (Քիլվար), ныне оказавшегося на севере Азербайджана. Свое название Эдиссия получила от древнего ближневосточного города Эдесса, где еще в I веке нашей эры жило множество этнических армян".

НОВОРОССИЙСК

"Город этот не был основан как армянское поселение. Однако одним из его главных основателей стал состоявший на русской службе адмирал Серебряков (настоящая фамилия - Арцатагорцян)".

АРМАВИР

"И, конечно же, Армавир (Արմավիր) - крупный 200-тысячный райцентр на востоке Краснодарского края. Армавир был основан в 1839 году. Его построили так называемые "черкесские армяне" (черкесогаи), этническая группа армян, долго живших бок о бок с черкесами.

Армавир был назван в честь древней столицы Армянского царства, ныне небольшого городка рядом с Ереваном. Примерно половина армавирцев - этнические армяне. Как черкесогаи, так и недавние переселенцы из Закавказья".

НАХИЧЕВАНЬ-НА-ДОНУ

"Нельзя не вспомнить и Нахичевань-на-Дону, ныне вошедший в состав большого Ростова-на-Дону. Но до 1928 года это было отдельное армянское поселение Нор-Нахичеван ( Նոր Նախիջևան в переводе - Новый Нахичеван). А основали его армяне, переселившиеся по царскому указу на Дон из Крыма в 1779 году.

В Нахичевани-на-Дону еще в начале XX века можно было увидеть полдесятка армянских церквей и даже один монастырь. К сожалению, далеко не все из них уцелели в буре времен. Ныне в этом районе Ростова также компактно живет много этнических армян".

ЧАЛТЫРЬ

"Еще одно крупное армянское село на Дону. Чалтырь основан 1 августа 1779 году армянами, крымскими армянами, потомками беженцев из столицы средневековой Армении город Ани".

То есть, армянская заявка на российские земли и города вполне себе просматривается.

Кстати, в качестве комментария к этой публикации один из армянских пользователей написал "Россия - это Армения". Вряд ли случайно или необдуманно...

И вот, что пишут по поводу этой армянской исторической сказки пользователи соцсетей:

НОЧНОЙ ДОЗОР

"Не понятно, что АРМЕНИЗАЦИЯ РОССИИ что ли идет? Скоро армяне скажут что, Россию армяне создали,,..::))))"

KARDINAL KARDINAL

"расия наша земля великая армения ми самий древний народ"

ТI'm

"Россия это Армения и скоро президентом страны Россия будет армянин! Вперёд Армения"



Иоанн Сосновский

"Больших лжецов, чем армяне, белый свет не видывал. Свои города в Армении засрали, бросили их, прибежали в многонациональную Россию и давай, как всегда, врать что они "древнее дер......мо", как и цыгане. Что "армяне православные". Хотя они были и есть "еретики-монофизиты".

Андрей Кривцов

"Нет и ещё раз нет!! Если уж армянские города в России и озвучивать,то пожалуйста огласите весь список! От Армавира и Сочи до Санкт-Петербурга и от Кенигсберга и до Находки,все это - суть первооткрыто,освоено и обустроено к проживанию единственно цивилизованным,древнейшем и культурнейшим,ВЕЛИЧАЙШИМ из всех народов-аРРРМЯНАМИ!!"

Alex Tesla

"Автор, на месте Буденновска стоял золотоордынский город Маджар с 13-16 века, армяне скорее пришли туда после, чем что-то там основывали, как и в современности!"

Руслан Исаев

"Проложить асфальт не значит, что армяне построили города, пускай у себя строят, кишка тонка..."

Эдуард Р.

"Рассказываю историю России армянам по-пунктно:

- В Россию армянский народ якобы приглашали русские цари. Ответ: никто никогда армян в Российскую Империю не приглашал. Своих цыган хватало.

"...на месте заброшенного древнего золотородынского поселения был основан в 1799.Переселенцами из Нагорного Карабаха". Это про Буденновск. Ответ: Переселенцы из Карабаха вполне могли быть - но только не хайи, а албанцы-кипчаги, перешедшие в Армяно-Григорянскую веру(про апостольскую не сочиняйте - Апостольской была Албанская церковь, основанная Елисеем Егишей, казненным позже. За справками прошу обратиться в канцелярию архива РПЦ). И они не случайно обосновались на золотоордынском пепелище. Язык то один. В 1796 г. на престол взошел Павел I. Он больше занимался грузинами - 1799 г. Георгиевский трактат. Якобы основание Эдиссеи 1797 г. миф из той же серии... Ага, вайнахские цари или черкесские цари их пригласили..щас...В тот период эти земли не находились во владении России и еще предстояла большая и кровавая Кавказская война вплоть до 1864 года!!!!

- Однако одним из его главных основателей стал состоявший на русской службе адмирал Серебряков (настоящая фамилия - Арцатагорцян).- 1838 г. типа дата основания порта Новороссийск, и приписывается это Серебрякову... Нет, он на самом деле боевой адмирал, начинал с низов. Но только не надо ему приписывать основание города. Там была хорошо организованная база и крепость турков СУДЖУК. И эту крепость брал генерал Раевский 1838 г. Новороссийском город стал в 1839 г. Контр адмирал Серебряков - 1839 г. был назначен всего лишь командиром 1-го отделения Черноморской береговой линии. И к основанию города никакого отношения не имеет. Правда потом его назначили начальником торгового порта. Знал турецкий.

- Армавир был основан в 1839 году. Его построили так называемые "черкесские армяне" (черкесогаи). - Ответ: По данным переписи 1897 г.во всем Кубанском крае проживало 1 488 411 человек.( край был организован в 1860 г. А до этого шла Кавказская война) Население, идентифицирующее себя как армяне, насчитали всего 21,017 чел. 40 % из этого числа армян проживали в Лабинском отделении (куда входило село Армавир). Лабинское отделение по карте два локтя. Так сколько там было армян и так называемых черкесогаев? Про Чалтырь отдельная песня..Во всем Крыму в 1897 г. проживало всего 8 тыс. армян)))"

Мухтар Абдуллаев

"Армян заселили Карабах после 1828 года, а вы пишите, что Будёновск основали армяне выходцы с Карабаха 1799 году. Что на вас нет управы? Засираете страницы. Что вы постоянно себ рекламируете? Врёте по-чёрному. Уже наверно хотите претендовать на Ставрополье? Казаки не допустят, они не наивные. Езжайте в Лос-Анджелес. Надоели вы всем"

Александр Лис

"Такое впечатление что армян в России большинство . В любую деревню хутор заедь - хоть одного хачика увидишь, а в больших городах так совсем места от них не хватает. Есть своя страна едьте туда, работайте, стройте дороги. Нет они все в Россию. Ещё и пытаются права качать. Всех переселить ...."